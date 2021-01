Lesjaan mei oardel meter ôfstân: hoe dogge jo dat?

De measte gebouwen binne net grut genôch om 800 oant 900 learlingen dy't allegearre oardelmeter útinoar sitte, les te jaan. "Ik wie fan 'e moarn op in middelbere skoalle yn Grou", fertelt Omrop Fryslân-ferslachjouwer Wytse Vellinga, "en dêr wiene se begûn de taffeltjes en stuollen oardel meter útinoar te setten."

De skoallen hiene wol ferwachte dat de lockdown langer duorje soe, yn ferbân mei de Britske fariant - dy't besmetliker liket foar bern -, mar net dat de oardelmeterplicht wer ynfierd wurde soe foar de learlingen.

Meardere mooglikheden

De fraach is no hoe dat te regeljen. As de learlingen oer meardere lokalen ferdielde wurde, moatte de dosinten hinne en wer rinne.

Miskien is lesjaan yn it gymnastyklokaal in opsje, want dêr kinne in soad learlingen by-inoar sitte op oardel meter ôfstân. Mar dat smyt ek wer besmettingsrisiko's op.

In oare mooglikheid is in part fan de learlingen yn de klasse en op itselde stuit in oar part thús les te jaan. Wat it wurde sil, moat elke skoalle foar himsels útmeitsje.