Opknapbeurt foar Sint Pitertsjerke Grou: "Moat hjir noch tûzen jier stean"

Neist de skuorren bledderet it stúkwurk op ferskate plakken ôf. Dat liket ienfâldich yn oarder te meitsjen, mar der mei by de wurksumheden gjin stof by it oargel komme. "Stof kin derfoar soargje dat it ynstrumint falsk wurdt. Dus dat oargel pakke we hielendal yn om dat foar te kommen."

Toer ûnder hannen naam

Ek yn de toer fan de tsjerke is ûnderhâld nedich. Op tritich meter hingje de twa grutte klokken fan de Sint Pitertsjerke. Dy binne de kommende wiken net te hearren yn it doarp. It houten ûnderstel wurdt de kommende wiken hielendal neisjoen, en it houtwurk fan de galmbuorden moat ek restaurearre wurde. "Dat is de binnenkant, mar foar de bûtenkant komt der noch in heechwurker wêrmei bygelyks de wizerplaten fan de klok ôfhelle wurde, want dy moatte ek opknapt wurde."