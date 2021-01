Riedseal Weststellingwerf krijt nij meubilêr en fergadersysteem

Mei in nij kamerasysteem kinne boargers ek nei de koronakrisis de riedsgearkomsten better folgje. Sa is troch it gebrûk fan paskes te sjen wa't it wurd hat en wurde automatysk de namme en de partij toand. Fan de sprekstoel ôf moat de sprekker him dan mei syn paske oan- en ôfmelde.

De oare OWO-gemeenten (Eaststellingwerf en Opsterlân) meitsje al gebrûk fan sa'n systeem.

Meubilêr

Fierder komme der yn de riedsseal ienpersoanstafels. Dêr kin yn coronatiid feilich gearkommen wurde. De lytse tafels kinne ek by inoar set wurde, sadat der yn gruttere groepen gearkommen wurde kin.

De âlde tafels binne ôfskreaun. De stuollen wurde net ferfongen. De ried wol noch wol dat besjoen wurdt oft dat binnen it no beskikber stelde budzjet miskien noch kin.