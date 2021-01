Vijf en zes jaar geëist tegen tweetal voor poging tot moord

De verdachten hebben de Tilster volgens het OM bewust naar de woning van de Grouster gelokt. Ze dachten dat hij achter een - neppe - seksadvertentie in de Kollumer Courant zat, waarin de Grouster haar 'diensten' aanbood. Later bleek dat het om een grap ging. De Grouster dacht dat de Tilster de advertentie had geplaatst.

Hij werd naar de woning gelokt, waarna de Leeuwarder hem met een stuk gereedschap te lijf was gegaan. De Tilster kreeg een paar klappen, maar slaagde er uiteindelijk in de Leeuwarder uit te schakelen. Toen de politie arriveerde lag de Leeuwarder 'meer dood dan levend' in de woning. De man heeft lang moeten revalideren, hij kan zich niets meer herinneren van de bewuste nacht.

Posttraumatische stress

De Tilster werd vorig jaar veroordeeld tot een jaar cel en tbs met dwangverpleging, omdat hij buitensporig geweld had gebruikt en het volgens de rechter niet meer als zelfverdediging te beschouwen was.

Hij tekende beroep aan. Dinsdag was hij als slachtoffer bij de zitting, hij wil 15.000 euro smartengeld van de verdachten. Hij heeft een posttraumatische stressstoornis opgelopen.

Vooropgezet plan

Volgens de officier van justitie hebben de twee de man bewust naar de woning gelokt met de bedoeling hem om het leven te brengen. De officier stelde dat het naar de samenleving niet uit valt te leggen om de verdachten vrij te laten rondlopen.

Tegen de Leeuwarder is vijf jaar cel geëist, tegen de Grouster zes jaar, omdat het hele voorval haar initiatief zou zijn geweest.

De rechtbank doet op 26 januari uitspraak.