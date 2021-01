Aginten dogge oanjefte nei bekûgeling mei swier fjoerwurk yn Minnertsgea

De auto rekke swier skansearre en ek by de aginten siet de skrik der goed yn, meldt de plysje op Instagram. Neffens de plysje is der sprake fan fernieling en swiere mishanneling. De twa aginten hawwe oanjefte dien fan dat lêste.

De plysje docht op dit stuit ûndersyk nei de dieders en soe al yn it besit wêze fan byldmateriaal fan it foarfal. De plysje is ek noch op syk nei tsjûgen. Minsken dy't wat sjoen hawwe of ynformaasje of bylden hawwe, wurdt frege kontakt op te nimmen mei de plysje fia 0900-8844 of anonym fia 0800-7000.