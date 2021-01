Basisskoallen hoopje op iepening op 25 jannewaris

Sy sjocht wol dat it somtiden dreech wêze kin yn húshâldingen. "Het is best wel ingewikkeld als je thuis aan het werk bent ook nog je kinderen bij hun schoolwerk moet begeleiden. Maar het is wel zo dat we met de eerste lockdown tegen meer problemen aan liepen dan nu. We hebben het allemaal al een keer meegemaakt. Het gaat wat makkelijker, daar horen we ook positieve geluiden over van ouders."

Ferskil tusken húshâldens

Boppedat ferskilt it foar elts húshâlden, jout Holwerda oan. "Iedere thuissituatie van kinderen is weer anders. Sommigen vinden het heerlijk en kunnen zich goed concentreren. Anderen hebben veel broertjes en zusjes en voor hen is het ingewikkelder. Het verschilt per kind."

Oardel meter ôfstân hâlde, sa't it by de âldere skoalbern aanst moat, sjocht sy net sitten. "In het voortgezet onderwijs wordt de 1,5 meter-maatregel ingevoerd, maar dat is bij ons niet te doen. Zeker bij de allerkleinste kinderen. Maar goed, we moeten ons aan de maatregelen houden en ons best doen om ons te beschermen tegen het virus, voor zover het kan."