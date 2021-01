Sealkompetysje kuorbal skrast, mar Korfbal League giet wol troch

Yn alle klassen leger as de Korfbal League is dit jier gjin sealkompetysje, seit it Nederlânsk kuorbalbûn KNKV. Mei de ferlinging fan de lockdown is it úteinsetten fan de kompetysje op 6 febrewaris net mear mooglik. It betsjut dat de Korfbal League, dêr't LDODK fan De Gordyk-Terwispel yn spilet, noch wol trochgiet.