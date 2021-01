Hast 1.200 Fryske sikehûsmeiwurkers faksinearre

Earst wie it útgongpunt dat der fiif spuiten út ien fleske faksin helle wurde koene, mar it die bliken dat der genôch faksin wie foar seis spuiten.

Hjirtroch is by Antonius, Tjongerschans en Nij Smellinghe mear soarchpersoniel yninte. It MCL hat gjin ekstra minsken faksinearre, mar in part weromstjoerd nei it Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ).

Ek sikehûs Nij Smellinghe jout oan noch ekstra spuiten oer te hawwen en dit oan in oar sikehûs jûn te hawwen.