Oanspield libjend seehynderke It Amelân opfongen yn Natuurcentrum Nes

It seehynderke is no ûnderbrocht yn it Natuurcentrum yn Nes. Dêr sit it yn in bassin mei oare seehynderkes.

It wurdt dêr goed yn de gaten hâlden. It liket op it stuit goed te gean mei it seehynderke, mar it is ôfwachtsjen oft it bist it avontoer oerlibbet. Neffens de lêste berjochten sit it rêstich ferskûle tusken it seewier.