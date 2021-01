Fersekerders jouwe Thialf mear tiid foar oplossing sinnepanielekwestje

De sinnepanielen moasten ferline jier juny útset wurde, oars wie Thialf net mear fersekere. It gefaar sit him yn de kombinaasje mei it isolaasjemateriaal yn it dak. Der soe brân ûntstean kinne.

Coating kostet sa'n 1 miljoen euro

Der is no as wize fan test op in oar plak in nije toplaach oanbrocht dy't brân tsjinhâldt. De earste resultaten fan dy proef binne posityf, sa litte de belutsen partijen witte, mar der moat noch mear ûndersyk komme. As de coating in oplossing is foar Thialf, dan is dat ek in oplossing foar oare gebouwen. It brânfeilich meitsjen fan it dak fan Thialf mei in nije coating freget wol in grutte ynvestearring en kostet sa'n miljoen euro.

Fjouwer moannen útstel

De kwestje soe earst uterlik op 1 febrewaris útiten wêze moatte. Dat wurdt no 1 juny. Troch it útskeakeljen fan de sinnepanielen is Thialf oant 3 ton mear kwyt oan enerzjykosten.