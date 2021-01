Flinke skea by ûngelok op A7 by Tsjalbert

Ien rydstripe is fanwegen it ûngelok tydlik ôfsletten. Ien persoan is yn 'e ambulânse kontrolearre op eventuele ferwûnings. Hoe't it ûngelok barre koe en oft der ien nei it sikehûs ôffierd is, is net dúdlik.

Automobilisten út 'e rjochting fan Drachten moatte rekken hâlde mei lichte fertraging. In berger fiert de twa skeinde auto's ôf.