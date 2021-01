Problemen oplost, alles docht it wer by hackte bedriuwen

Alle bedriuwen dy't moandei lêst hiene fan in oanfal op harren kompjûtersystemen hawwe de saak wer op de rit. Automatisearringsbedriuw Accent waard yn it wykein oanfallen troch hackers. De bedriuwen dêr't it Snitser bedriuw de ICT foar fersoarget, hiene dêr slim lêst fan.