Boarmasine fersteurt behanneling wapenhannelsaak Easterwâlde; rjochter lilk

Rjochter Cees Post wie poer. "Dit is een megaproces. Er hebben zoveel mensen hard gewerkt aan de voorbereiding. Er wordt nu gestopt met boren", sa sei de rjochter.

Doe't de wurksumens doch trochgiene, belle Post mei de direkteur fan de finzenis yn Hoogvliet. De direkteur bea syn ekskuzen oan, wêrnei't it proses fierder gie. De fertochte wie sels fernuvere. "Er wordt hier nooit geboord. En precies op dit moment wel. Dat is heel gek", sei hy út syn sel wei.

Yn de grutte wapenhannelsaak moatte tiisdei fjirtjin fertochten foarkomme. It giet om in pro-formasaak. De haadfertochte liet by in eardere sitting ferstek gean om't er 'gjin sin' hie om op de sitting te ferskinen. De man is der min oer te sprekken dat er oant no ta gjin tagong hat ta syn eigen strafdossier.