Automobilist fleant út de bocht yn Ljouwert en botst tsjin in beam

In 36-jierrige automobilist is moandeitemiddei op de Tijnjedijk yn Ljouwert tsjin in beam botst. De auto kaam fan de rotonde ôf dêr't hy út de bocht fleach. Hy ried troch de berm en oer it fytspaad, wêrnei't hy tsjin de beam botste. Neffens de plysje barde dat mei hege snelheid.