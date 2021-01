Pleatslik belangen Achtkarspelen lilk om ôfblazen kuierpadeplan

"Wy hawwe alles yn oerlis mei de gemeente realisearre. It docht sear dat it plan skrast is, wylst wy fan neat wisten", ferfolget De Haan. "Elts doarp hat syn bêst dien en ynbring hân. Dat der no in streek trochhinne helle is en dat wy dêr mei in omwei achter komme moatte, fine wy net kinnen."

De pleatslik belangen hoopje op in reaksje fan de gemeente dêr't se yn tajouwe dat se ferkeard hannele hawwe en wolle graach mei har yn petear. "Op dizze manier oan de kant setten wurde, fyn ik skandalich. It rekket my hiel bot."