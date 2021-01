'Onder de klokslag van Franeker': plakboek oer Frjentsjerter skiednis

De titel fan it boek, Onder de klokslag van Franeker, wiist op it feit dat it net allinne om Frjentsjer giet, mar ek om de omlizzende doarpen dy't yn it ferline it beierjen fan de klok fan Frjentsjer hearre koene. Dus ek bygelyks Seisbierrum, Furdgum, Skalsum, Menaam en Slappeterp. De klok stiet ek yn it stedswapen fan Frjentsjer en it spile in wichtige rol yn it libben fan de Frjentsjerter boargers.

Albert Heijn

It inisjatyf foar it boek kaam by de Albert Heijn oan de Leeuwarderweg wei, mar it boek is gearstald troch in wurkgroep dy't opset is troch Historisch Centrum Franeker. It gearstallen hat sa'n healjier duorre en is foar it grutste part troch njoggen man oppakt. It begûn om febrewaris hinne, mei de earste lockdown. Oant septimber hat de groep oan it wurk west.

"Soad skiednis"

Piet Postma is bestjoerslid by Historisch Centrum Franeker en hy wie de projektlieder. Postma hat sels ek foto's foar it boek makke, hy wie folle op de fyts op 'en paad troch de stêd om âlde gebouwen op de foto te setten. It boek giet ûnder oare oer it lânskip, de ûntwikkeling fan de stêd, de universiteit fan Frjentsjer, gevelstiennen, bedriuwen, de Twadde Wrâldoarloch, de doarpen om Frjentsjer hinne, it Planetarium en de PC.