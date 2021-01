Boer yn Himmelum sjit hûn fan buorman dea; wurkstraf ûnder betingst

In boer (48) út Himmelum hat in wurkstraf ûnder betingst fan tritich oeren krigen omdat er yn 2018 de hardershûn fan syn buorman deasketten hat. Neffens de boer wie de hûn syn pinken oan it opjeien. Yn in flits hie er syn gewear pakt en wie er dermei nei bûten gien. Doe't de hûn op himsels ôfstode, hat er it bist deasketten.