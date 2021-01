Judoka Tornike Tsjakadoea wint brûns op Doha Masters yn Katar

De yn Fryslân berne soan fan Georgyske âlden is yn prinsipe al wis fan it meidwaan oan de Olympyske Spelen, mar dan moat er wol de foarm fêsthâlde. Sûnder yn aksje te kommen yn de earste ronde fersloech er de Frânsman Luka Mkheidze en de Spanjert Francisco Garrigos, om yn de kwartfinales ûnderút te gean tsjin de Rus Yago Aboeladze.

Tsjakadoea fersloech de Oezbeek Diyorbek Oerozbojevin yn syn earste duel yn de werkânsingen en troch de blessuere fan Khyar gie de partij om it tredde plak net troch.

De wedstriid yn Doha is it earste fan trije toernoaien wêryn't Takadoea en de oare Nederlânske judoka's noch sjen litte kinne dat se in ticket foar de Spelen fan Tokio wurdich binne. Hjirnei stean noch de Grand Slam yn Tel Aviv (19-21 febrewaris) en de EK yn Lissabon (16-18 april) op it programma.