SC Hearrenfean hat Halilovic binnen: "Ik ha der nocht oan om te spyljen!"

Halilovic wie al langer yn Nederlân, mar siet in wike yn thúsisolaasje. "Gelokkich is myn freondinne der ek, dat makket it wat makliker", seit de Kroäat. "Fierder ha ik wat oan it hurdrinnen west, mar dat is wol oars as traine mei de hiele seleksje."

No't er syn hântekening set hat ûnder it kontrakt, mei er tongersdei direkt al spylje tsjin RKC Waalwijk. "As de trainer tinkt dat ik der klear foar bin, dan doch ik mei. Sels tink ik wol dat ik der klear foar bin. Ik ha der nocht oan om te spyljen!" It is in skoftke lyn dat Halilovic foar it lêst in training mei in komplete ploech dien hat. "Hast trije wiken. En tuskentroch ha ik dêrnei wol yndividueel traind, mar dat is dochs oars."

Op 'seis' en op 'acht'

"Tibor is een technische speler die zowel op 'zes' als op 'acht' op het middenveld uit de voeten kan", seit technysk manager Gerry Hamsta oer Halilovic. "Hij zou ook prima met Joey (Veerman) op het middenveld kunnen spelen."