Moai fuort wurdt "Moai Thús"; studinten litte sjen hoe't se de lockdown trochkomme

Sân studinten fan de oplieding Kommunikaasje fan NHL Stenden Hogeschool yn Ljouwert hawwe de ôfrûne wiken hurd wurke oan in nije rige foar Omrop Fryslân.

In grutte útdaging, omdat der in soad dingen troch restriksjes net mear mooglik wiene. Nei in flinke brainstoarmsessy kaam der dochs in goed idee op tafel. Want wêrom gjin rige meitsje oer wêr't wy no allegear mei te krijen hawwe? Of sa't Klaas en Bente it sizze: "yn stee fan moai fuort, dogge wy no alles moai thús!" Dyn eigen wintersport foarmjaan, in wrâldrekôr besykje te brekken en hielendal 'zen' wurde yn dyn eigen húskeamer.