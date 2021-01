Ljouwerter fakkelsmiter hat spyt: "Het was een soort kortsluiting in mijn hoofd"

De 21-jierrige man die moandeitemoarn syn ferhaal foar de rjochtbank. Hy hie de fakkel eins bewarje wollen foar in wedstriid fan SC Cambuur, mar smiet him yn plak dêrfan nei in plysje-auto. Tsjin de plysjes rôp er 'vieze vuile kankerlijders' en 'kankerhomo's'. Yn de rjochtsseal koe er net útlizze wêrom't er sa lilk wie. "Ik had tien biertjes gedronken, maar ik kan het niet helder voor mezelf krijgen waarom ik het heb gedaan. Het is absoluut niet nodig en het mag ook niet."

Neidat de man de earste fakkel smiten hie, naaide er út. Op de Foarstreek smiet er in twadde fakkel nei in plysjeman. Dêr koe er oanhâlden wurde, wat lykwols net sûnder ferset en de nedige wurden gong. Neffens de man kaam dat troch in kombinaasje fan drank en adrenaline.