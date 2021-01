Merk yn Snits stiet faai: "De merk hat syn bêste tiid hjir hân"

Meijering is ien fan de fêste merkkeaplju dy't alle sneons yn Snits stiet. Hy is net te sprekken oer de wize wêrop't de gemeente omgiet mei him en syn kollega's. "Ferskate merkkeaplju krigen de ôfrûne jierren hieltyd mar wer oare plakken, wat net altyd wurdearre waard." Ek it coronafirus hat foar in kealslach soarge, jout Meijering ta. "In soad merkkeaplju mei 'net-essinsjele' produkten meie net mear op de merk stean."

Harkje nei merkkeaplju

Mar neffens Meijering komt it ferlies fan kreamkes benammen troch de hâlding fan de gemeente. "Se sizze allinnich mar 'miskien, miskien, miskien' en alles moat earst oerlein wurde. Dat hat ús kreamkes koste." De gemeente moat serieuze stappen sette om de gesellichheid werom te bringen nei Snits, fynt er. "Alle merkkeaplju moatte byelkoar komme om ta ien plan te kommen. Der moat nei ús harke wurde, want minsken fan de gemeente, dy sjochst hjir net op de merk."