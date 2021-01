Hackoanfal leit ynstallaasjebedriuw Damstra yn Driezum plat

"Sneontejûn krigen we berjochten fan kollega's dat se net mear by de gegevens koenen en doe ha we fuort kontakt socht mei Accent", seit direkteur Peter Meijles fan Damstra. "It waard gau dúdlik dat alles plat leit."

De monteurs fan it bedriuw kinne har wurk wol dwaan, mar se kinne net mear yn de planning sjen. It bedriuw kin net mear yn de digitale planning en wurktarieding. "Foar hjoed wisten we noch wol wêr't de ôfspraken wienen, dus elk koe wol oan it wurk. De rest fan de wike wurdt noch wol in punt. Steuringswurk en ôfspraken by wenningbou, fersoargingshuzen en partikulieren stean by ús digitaal yn de boeken en dêr kinne we dus net mear by." It bedriuw freget klanten dan ek om te beljen om har ôfspraak troch te jaan.

Oan hoefolle skea oft der is, wol Meijles noch net iens tinke. "Op de koarte termyn kinne we noch wol begryp fan klanten krije, mar as it langer duorret, kinne gewoan net fierder."