Plysje en brânwacht komme yn aksje foar gûlende 'poppe' yn kleankonter

De brânwacht hat yn de nacht fan snein op moandei in wol hiel bysûnder slachtoffer rêden. Ut in kleankontener by it tankstasjon oan de N361 yn Gytsjerk hearden minsken it lûd fan in gûlende poppe. De plysje waard allarmearre, dy't op syn beurt de brânwacht ynskeakele. Nei't de kontener iepenbrutsen wie, die bliken dat der yn de jiskepûden in boartersguod poppe siet.