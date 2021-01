Fundearring fan Dokkumer stedsbrouwerij komt út 16de iuw

De beam wêrfan't de fundearrings makke binne, komt út West-Dútslân, en is nei alle gedachten yn it jier 1541 delhelle. Dokkum wie yn dy tiid in wichtige trochfierhaven foar hout. De houten fundearring kaam oan it ljocht by wurk oan de kelder fan it pân en is nei alle gedachten de orizjinele fundearring fan it pân.

De stedsbrouwerij Bonifatius sit oan de Diepswal yn Dokkum. Op de âldste tekeningen fan de stêd, út 1560, is it pân al te sjen. De stedsbrouwerij wol hjir in mikro-biermuseum meitsje.