Bestjoerder giet flammen ûnder de motorkappe te liif mei fleske drinken

In automobilist is sneintejûn mei de skrik frijkaam doe't der ûnder it autoriden samar flammen ûnder syn motorkappe útkamen. Dat barde oan de Gariperwei yn Aldegea Smellingerlân. De man besocht de flammen ûnder de motorkappe út te krijen mei in fleske drinken dat er by him wie.