Skip rint fêst op strân fan It Amelân

Op it Amelân is sneintejûn in fiskersskip fêst kaam te sitten op it strân. It gong om de Piet Hein, in skip fan sa'n 40 meter lang. Neffens Persbureau Ameland soe de skipper mei opset sin syn skip droech lein ha om in probleem mei de kiel te reparearjen. Yntusken fart it skip wer.