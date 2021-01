Siart Smit: "Joop Mulder was een icoon"

Smit kaam Mulder foar it earst tsjin doe't er as saaklik lieder by Tryater oan de slach gong. "Gedurende de jaren groeide het contact. Joop kon als geen ander uitleggen waarom creativiteit belangrijk was. Ik denk dat we in de cultuurwereld allemaal schatplichtig aan hem zijn. Hij was een inspiratiebron voor velen. Een icoon in de cultuurwereld."

Foar de troepen út

Yn 2018 waard Smit de nije algemien direkteur fan Oerol, it lokaasjefestival op Skylge dat troch Mulder betocht waard. Dochs koe Mulder syn 'berntsje' wol loslitte, fertelt Smit. "Ik kreeg volop vertrouwen. Ik heb ook niet het gevoel gehad dat ik in zijn schoenen moest staan. Hij heeft een fantastisch fundament gelegd, waar ik op door mag werken. Oerol blijft een plek waar altijd vooruitgedacht wordt, waar we proberen voor de troepen uit te lopen."

Noch lang net klear

Mulder wie 67 jier doe't er ferstoar en hie noch folop ideeën dêr't er mei dwaande soe, wit Smit. "Joop was nog lang niet klaar. Hij had nog volop plannen. We kennen Joop als iemand die nooit opgeeft, dus er zou nog van alles gebeuren. Ik ben ervan overtuigd dat een aantal plannen door anderen zal worden opgepakt en uitgevoerd gaat worden, maar het is spijtig dat hij ze zelf niet af heeft kunnen maken."