Fersleine reaksjes op ferstjerren Joop Mulder: "Joop Mulder was een icoon"

Ek fan it eilân Skylge komme der in soad fersleine reaksjes nei oanlieding fan it ferstjerren fan Mulder. Ien fan harren is Sytse Schoustra, oprjochter fan De Vrienden van Oerol. "De mooiste herinnering aan Joop is zijn lef en zijn visie. Joop was zijn tijd ver vooruit op cultuurgebied. Joop was een ziener. Zaken waar de meeste mensen nooit bij stilstonden, daar had hij al een idee over."

Ek de ynfloed fan Mulder op it libben op it eilân hat grut west. "Joop heeft enorm veel voor het eiland betekend. Hij heeft Terschelling op de kaart gezet. Jaren geleden, toen ik zelf in het hoofdbestuur zat, genereerde hij zo'n 200 arbeidsplaatsen met z'n festival. Het gemis is enorm. Ook de mens Joop wordt gemist. Hij stond voor iedereen klaar. Hij heeft wel een standbeeld verdiend."