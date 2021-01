Lockdown yn Fryslân: "Ik fertsjinje aardich, mar de gesellichheid is folslein fuort."

Op de merk steane dizze sneon ferspraat oer krekt wat mear as hûndert meter seis kreamkes. Folle minder as gewoanwei. Dat hat alles te krijen mei de coronakrisis. Merkkeaplju dy't sels siik binne, west ha of der is sykte by de leveransiers. "En we moasten ús ek oanpasse oan de nije regels fan de gemeente. Sa moast der romte makke wurde foar de hoareka om mear terrassen oan te lizzen. En hoewol't de hoareka no ticht is, binne de regels noch gelyk." sa fertelt Meijer.

Hy mist de gesellichheid fan sneon bot. "De minsken dy't hjir no komme, dogge dat hiel doelmjittich. Se komme echt om wat te keapjen en net om in praatsje." Dochs hat Meijer net te klagen oer syn ferkeap. "Minsken komme no ek nei my ta om't se it yn de supermerken te drok fine. Dan keapje se harren bôle leaver op de merk yn de bûtenloft."