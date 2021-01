Ald-direkteur en oprjochter fan Oerol Joop Mulder (67) ferstoarn

Doe't Joop Mulder as 27 jierrige man rjochting Skylge gie, en in bestean as kroechbaas opboude, wie heit Mulder, boargemaster fan Boalsert, net bliid. Dy hie in oare takomst fan syn soan foar eagen. Neffens Mulder krige syn heit wol fertrouwen doe't hy der goed mei begûn te fertsjinjen. Doe't Mulder it festival Oerol opsette yn de jierren 80 wie heit wer teloarsteld. Dat fertsjinne jild waard neffens him wer oer de balke smiten. De heit fan Joop Mulder ferstoar yn 1990. Twa jier letter krige hy de Fryske Anjer út hannen fan kommissaris fan de Keninginne Hans Wiegel. Joop Mulder fûn it altiten spitich dat syn heit dat net meimakke hat.

Sense of Place

Yn 2018, helle Mulder de Reuzen nei Ljouwert yn it ramt fan Kulturele Haadstêd. Dêrmei kaam foar him in dream út. Hy rjochte him nei Oerol op it lânskipsprojekt Sense of Place, dat ûnderdiel wie fan Ljouwert Kulturele Haadstêd 2018. Hy woe syn grutte skat oan ûnderfining mei lokaasjekeunst op it fêste lân brûke om de Waadkust better op 'e kaart te krijen. Mei Sense of Place hope Mulder dat tsjin de krimp fan it plattelân yn de lokale ekonomy fan de doarpen oan de Waadkant in oppepper krije soene.