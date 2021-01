Blamaazje yn eigen hûs foar SC Hearrenfean; 1-3 tsjin Fortuna Sittard

Sûnder trainer Johnny Jansen, dy't mei corona thús sit, op de bank begûn Hearrenfean muoisum oan it duel. De Feansters mochten it spul meitsje fan Fortuna, mar hiene it lestich om troch de ferdigening fan de Limboargers te kommen. Nei goed tsien minuten wie it nijkommer Siem de Jong dy't fan grutte ôfstân úthelle, mar syn skot koe pakt wurde troch keeper Van Osch fan Fortuna.

Fortuna Sittard rint oer Hearrenfean hinne

In pear minuten letter krige topskoarder Henk Veerman in grutte kâns, mar syn kopbal gie krekt njonken de goal. It like derop dat Hearrenfean it duel ûnder kontrôle hie, mar just op dat momint kaam Fortuna der in pear goed út op de counter. Sa fuotballe Fortuna Sittard nei tweintich minuten ienfâldich troch de Feanster ferdigening hinne nei in lange bal fan achterút. It wie Ben Rienstra, de âld-spiler fan Hearrenfean, dy't syn ploech op foarsprong sette koe. Fjouwer minuten letter ferdûbele ferdigener Cox de foarsprong doe't hy in foarset fan Hansson tsjin de touwen kopte.

De besikers sakten dêrnei wer yn, mar Hearrenfean wist net wat se dwaan moasten mei de romte. Oan de oare kant fan it fjild sieten keeper Erwin Mulder en sintrale ferdigener Bochniewiecz inoar yn it paad, sadat Flemming der noch foar it skoft ienfâldich 3-0 fan meitsje koe.