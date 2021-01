Tsiende plak foar bobslider Dennis Veenker op EK fjouwermansbob

De Nederlânske fjouwermansbob mei dêryn Dennis Veenker fan Damwâld is sneintemoarn tsiende wurden by it Europeesk Kampioenskip yn Winterberg. Tegearre mei Ivo de Bruin, Joost Dumas en Janko Franjic wie it foar Veenker de earste grutte wedstriid fan it seizoen.