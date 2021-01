Ferskate partijen woene Jenny Douwes op de list foar de Twadde Keamer

Konkreet woe sy gjin partijen neame, mar fertelde wol dat se foar Forum voor Democratie en de PVV wolris it ien en oar dien hat. Ek in tal nije partijen hat besocht Jenny Douwes oan har te binen, mar sûnder sukses dus.

Te drok en te jong

Har ûnderfiningen as ûndernimmer en aktiviste wol se graach diele, ek mei politike partijen, mar sy is net beskikber as kandidaat foar hokfoar partij dan ek. Sy hat it noch fierstente drok mei har eigen bedriuw en húshâlding mei opgroeiende bern, mar sy fynt harsels eins ek noch wat te jong foar soks.

De Twadde Keamer ferkiezingen binne dit jier op 17 maart.