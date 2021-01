Túnhok yn 'e brân efter wente oan de Murkstraat yn Ljouwert

Efter in wente oan de Murkstraat yn Ljouwert hat brân west. It gie om in hok dat los fan it hûs stie, dêrtroch is de skea beheind bleaun. De drûger yn it hok stie yn ljochte lôge. Minsken op de buert seagen reek út de tún wei kommen en hawwe rap de bewenster warskôge, dy't oan it stofsûgjen wie.