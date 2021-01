LDODK sjocht út nei kompetysjestart

"Dit is hiel spesjaal," seit Gouke de Vries. "Ik tink dat wy hiel bliid wêze meie dat wy kuorbalje meie. En dat wy by de 5.000 sporters yn Nederlân de sport bedriuwe meie yn kompetysjeferbân op dit stuit. It is net sa as foarhinne, mei al it publyk. Mar it fielt dochs goed."

Dêr hat er wol in punt. "Gewoanwei sit de hal fol mei minsken op de tribunen, no net. Mar goed, wy meie al lang bliid wêze dat wy spylje meie en hooplik de minsken thús wat ferdivedaasje biede kinne. Want dat kin sa wol mei de livestream."

Teste

By it sporten heart wol dat der rekken hâlden wurdt mei de coronamaatregels. "Mûlkapkes oan de kant, wikselje en hantsje klappe mei net. Dat kin wolris dreech wêze, om't it somtiden hast automatysk giet. De spilers wurde alle wiken test. Oant no ta is it goed gien, it betsjut dat sy harren goed oan de regels hâlde en dat der net ien besmet is."

Dat testen wurdt ek in pear oeren foar in wedstriid dien. "Mochten der minsken besmet wêze dan kinne dy nei hûs gien en mei de oaren spylje. Wy binne bliid dat de KNKV wat kosten op him nimt wat it testen oanbelanget. Der bliuwe foar ús ek kosten, mar dat bliuwt aldergeloks beheind."

Betrouwen yn kompetysje

De Vries hâldt wol hope dat de kompetysje goed ta in ein komt. "It tink dat de kâns frij grut is dat wy de kompetysje útspylje. As wy ús oan de regels en protokollen hâlde, haw ik der betrouwen yn."