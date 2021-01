"It byld oer de heidedoarpen fan doe fertsjinnet mear nuânse"

Foar de ûndersiker wie it ek nijgjirrich fanwege syn roots. Hy kaam der mei it ûndersyk efter dat syn oerpake opgroeid wie yn in spitkeet oan De Skieding en dus ta de earme befolking fan de heidedoarpen hearde.

Yn de famylje wiene wol ferhalen oer de earmoede fan doe en ek de fernedering dy't guon dêrfan ûnderfûnen. Sa mocht in poppe dy't foar de berte stoarn wie net by syn mem en oerbeppe fan Wierda begroeven wurde, omdat er noch net doopt wie. Oerpake hat doe mei in oar pear ôfpraat dat de poppe by de koart dêrfoar ferstoarne twilling fan dat pear yn it grêf mocht. Hy hat de poppe stikem op in jûn te hôf brocht. It binne sênen dy't ta de ferbylding sprekke.

Iensidich imago

Ek neffens Simon Hoeksma, skriuwer en bestjoerslid by iepenloftmuseum en temapark De Spitkeet yn De Harkema, is it imago fan de heidedoarpen te iensidich en te folle beynfloede troch de noarmen fan de boargerlike maatskippij. As je earm binne en je bern hawwe gjin iten, dat besykje je dat dochs te krijen. Moatte je dat dan as krimineel bestimpelje, freget Hoeksma him ôf. Earmoede meie je betreure, mar kulturele oanpassingen oan dy earmoede net.

"Je kinne it ek omdraaie," seit de skriuwer fan de skripsje. "It wiene losse arbeiders, dêrtroch wiene sy frijfochten en hiene sy in rom perspektyf. En der wie in soad solidariteit en fakmanskip." Hy is sels yn de Súdwesthoeke opgroeid, mar fielt him noch wol ferbûn mei it ferhaal fan in part fan syn eigen foarâlden. De heidedoarpen fan doe binne der net mear. Mar yn it iepenloftmusuem fan De Harkema kinne je noch in skym fan dy tiid weromfine.