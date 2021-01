Parten fan De Himrik, Hoarnstersweach en Jobbegea hawwe op dit stuit te krijen mei in stroomsteuring. Dat lit netbehearder Liander witte. It giet om in lytse 25 strjitten dy't dermei te krijen hawwe. Neffens Liander is der yntusken in monteur oan it wurk om de steuring te ferhelpen.