Oan de Kuiperssingel yn Drachten hat sneontejûn in wenninbrân west. De brân soe ûntstien wêze yn de ôfsûging fan de dûs. Troch de snelle ynset fan de brânwacht koe it fjoer rap fûn en útmakke wurde. Der rekke net ien by de brân ferwûne.