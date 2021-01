Optearwein baarnt út op parkearplak yn Sint Jabik

Yn Sint Jabik is in optearwein útbaard op in pearkearplak oan it Oosteinde. De brânwacht waard alarmearre foar in bûtenbrân, mar op it plak sels die bliken dat it gie om in optearwein. Der binne ek meardere plysjeminsken kaam, om't der in fermoeden wie dat de brân oanstutsen wêze soe.