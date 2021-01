Jip en Janneke wer thúsbrocht troch Geitefok

De Geitefok is de âldste âldjiersferiening fan it lân. Mei de stunt yn Zaltbommel fierde de feriening it 75-jierrich bestean. De Geitefok is kultureel erfgoed fan it Noarden, seit foarsitter Jan-Bart Hof. "Net als dat Jip en Janneke deel uitmaken van de landelijke Nederlandse cultuur. Wie is er niet groot mee geworden?"