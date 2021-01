Rûtinier Siem de Jong moat de jonge ploech fan SC Hearrenfean op sleeptou nimme. Dat is alteast de miening fan spits Henk Veerman. De Jong nimt in soad wichtige ûnderfining mei en dat is goed, sa tinkt de oanfaller. Snein makket de middenfjilder syn debút foar de Feansters yn de thúswedstriid tsjin Fortuna Sittard.