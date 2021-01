Stjoeramateur Oerterp krijt gjin fergunning fan gemeente: "Ik lis der nachts wekker fan!"

"Sjoch, dit is 'm dan," begjint Terpstra syn ferhaal wylst er syn tún ynrint. Dêr wiist er op in grutte aluminium antennemêst dy't oerdwers op syn gers leit. "Dizze moat omheech, mar dat mei dus net. At der heger as 5 meter wurdt, moast in fergunning ha. Dizze is sân, dus dat is wol logysk, mar ik tocht dat de oanfraach in formaliteit wêze soe om't der fierderop yn it doarp ek ien stiet. Dit is krekt deselde."

"Je wurde der net bliid fan. Ik bin al twa jier dwaande om in omjouwingsfergunning te krijen," fersuchtet Terpstra. "Ik woe de keninklike wei nimme en fuortendaliks in fergunning oanfreegje. Mar dat pakte oars út. It smyt wol wat skaad oer je hobby. As je nachts wekker wurde, tinke je: wat is der bard, wat kin ik der noch oan dwaan? Bliid wurde je der net fan."