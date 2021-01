De kjeld fan ôfrûne nacht hat der, neist ferskate lytse ûngelokjes troch de glêdens, foar soarge dat guon minsken de redens al út it fet helle ha. De rayonhaden fan de famylje Ynema út Ingelum wiene der samar út. It gie oan foar de 15-jierrige Mark Ynema, dy't neist it hûs fan syn âlden in moai tochtsje makke.

Op dizze bylden komt Mark Ynema nei hast 200 kilometer fan syn bysûnder alternative Alvestêdetocht oan de finish: