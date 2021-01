230 nije coronabesmettingen yn Fryslân yn de ôfrûne 24 oeren

Yn Fryslân binne yn de ôfrûne 24 oeren 230 nije coronabesmettingen fêststeld. Dat meldt it RIVM. Dat binne der 95 minder as freed, doe't der noch 325 gefallen meld waarden. Noch nea earder wiene der safolle nije besmettingen as freed, mar dat hie ek te krijen mei in systeemsteuring en in ynhelslach by GGD Fryslân. It deistige trochsneed is de ôfrûne wike 244.

It deistige tal besmettingen de ôfrûne trije wiken (sjochst de grafyk net goed, klik dan hjir):