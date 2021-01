Fideodeiboek Herbergier Harns: "Bewoner begrijpt het niet en wordt boos"

Ans Visser fan it fersoargingstehûs Herbergier yn Harns fertelt oer hoe't it no by harren giet. Der is aldergeloks noch hieltyd net in bewenner dy't posityf test is op it coronafirus, mar de mûlkapkes makket it wurkjen wol dreech. Dêrom is Visser bliid dat se har daalks faksinearje litte kin. De ôfspraak is al makke.