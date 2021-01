Trainer SC Hearrenfean Johnny Jansen hat it coronafirus

Trainer fan SC Hearrenfean Johnny Jansen hat it coronafirus oprûn. It betsjut dat er net op de bank sit by de wedstriid tsjin Fortuna Sittard. Jansen hat ôfrûne wike al yn thúsisolaasje sitten en hat fierder gjin klachten. Assistint-tainer Hennie Spijkerman sil him snein ferfange.