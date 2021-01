Potfisk Flylân ûndersocht en ferparte: ûnderkaak freedtejûn al fuorthelle

Op Flylân wurdt sneon de potfisk yn stikken snien, dy't earder dizze wike oanspielde op it strân by de Flyhors. It bist is mei grutte masinen fierder it strân op sleept, sadat de ûndersikers by heech wetter gjin wiete fuotten krije. De ûnderkaak fan de potfisk is freedtejûn al fuorthelle mei Rykswettersteat, omdat it rôversguod is.