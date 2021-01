Potfisk Flylân op de snijtafel ûndersocht: "We pellen hem als een banaan"

De ploech besiket it wurk sa rap as mooglik klear te krijen, want eins moat de fisk mei op de lêste boat krekt foar 17.00 yn de middei. "Het wordt nog kiele-kiele. Maar anders hebben we in ieder geval het grootste gedeelte gedaan."

In jongfeint fan 13,6 meter

Alles foar de wittenskip, dêr komt it op del. Kamminga: "De Universiteit Utrecht doet de pathologie, dus zij kijken naar de organen, doodsoorzaak en eventuele ziektebeelden. En de maaginhoud gaat naar de Wageningen Universiteit, om te kijken of er bijvoorbeeld plastic in zit en om te onderzoeken wat 'ie gegeten heeft. Wij krijgen bij Naturalis in ieder geval een flipper. Het hele skelet is iets te veel van het goede. Wij zorgen ervoor dat de botten beschikbaar zijn voor onderzoek in de toekomst."

Spesjale dingen binne der noch net fûn yn de potfisk. "Maar hij is redelijk lang: 13,6 meter. Dat is groter dan we hadden verwacht, dus dat is opvallend," seit Kamminga. "Hij zit goed in de spek. Het is nog geen volwassen mannetje, want ze kunnen wel 18 meter worden en dus nog een stuk groter. Hoe oud hij is weten we nog niet, daarvoor telt Universiteit Utrecht de ringen op de tanden. Net zoals bij de jaarringen van een boom. We hebben verder geen parasieten gevonden. Ik weet nog niet wat er uit de organen is gekomen, dat wordt nog bekeken."