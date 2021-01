Ferskate lytse ûngelokken yn de provinsje troch de glêde diken

Troch de glêdens hawwe der ferskate lytse ûngelokjes west yn de provinsje. Sa binne de helptsjinsten alarmearre foar in ûngelok by de buorskip Oerterper Fallaat yn Drachten, dêr't ferskate scooters ûnderút giene. Op de rotonde by de Lavendelheide moast in bestjoerder fan in scooter troch ambulânsepersoniel kontrolearre wurde nei it fallen. Ferfier nei it sikehûs wie net nedich.